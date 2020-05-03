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Общество

20:25

Более 3 тыс заболевших COVID-19 выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Количество заболевших коронавирусом в период с марта по 3 мая в армии и военных учебных заведениях превысило три тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе тестирования на коронавирус у 1 254 военнослужащих анализы показали положительный результат. Из них в тяжелом состоянии находится один человек, в состоянии средней степени тяжести – 10 человек.

Также COVID-19 выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 228 случаев заражения, еще 332 случая среди гражданского персонала.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что в образовательных учреждениях Минобороны учебный год завершится досрочно. Курсанты закончат обучение 5 мая, слушатели довузовских организаций – 30 апреля.

В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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