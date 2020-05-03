Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей быть осторожными в связи с грозой и порывистым ветром. Об этом говорится на сайте организации в Twitter.

"Погода роскошная – плюс 22, но МЧС предупреждает о сильной грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду в ближайшее время и до 21:00. Будьте осторожны, а лучше оставайтесь дома", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей недели в Москве ожидаются дожди и грозы. Он отметил, что осадки будут летнего типа и кратковременными.

Вильфанд уточнил, что в столице средняя дневная температура воздуха установится в районе 19–22 градусов. Из-за большой вероятности гроз также усилятся порывы ветра.

До этого специалисты Росгидромета заявили, что предстоящим летом температуры на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений. По прогнозам метеорологов, температура воздуха будет выше 30 градусов, а в южных районах страны – выше 35 градусов.

В то же время ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года.

