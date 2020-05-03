Большинство москвичей продолжает оставаться дома в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Индекс самоизоляции в Москве зафиксирован на уровне 3,7. Это означает, что большинство жителей столицы остаются в воскресенье дома.

"Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Королеве (3,9), а также в Зеленограде, Красногорске, Лобне, Люберцах и Балашихе (3,8)", – приводит данные РИА Новости.

При этом самый низкий уровень самоизоляции выявлен в Котельниках – там данный показатель составляет 3,0.

Среди городов России наиболее ответственно соблюдают домашний режим жители Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Напротив, в Новосибирске в воскресенье данные по уровню самоизоляции показывают 2,7.

Столичные врачи уже неоднократно обращались к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они просили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.

С аналогичным призывом выступали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что динамика числа заразившихся коронавирусной инфекцией показывает, что россиянам рано успокаиваться, расслабляться и выходить на улицу.