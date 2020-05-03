Большинство москвичей продолжает оставаться дома в воскресенье

12:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Индекс самоизоляции в Москве зафиксирован на уровне 3,7. Это означает, что большинство жителей столицы остаются в воскресенье дома.
"Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Королеве (3,9), а также в Зеленограде, Красногорске, Лобне, Люберцах и Балашихе (3,8)", – приводит данные РИА Новости.
При этом самый низкий уровень самоизоляции выявлен в Котельниках – там данный показатель составляет 3,0.
Среди городов России наиболее ответственно соблюдают домашний режим жители Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Напротив, в Новосибирске в воскресенье данные по уровню самоизоляции показывают 2,7.
Столичные врачи уже неоднократно обращались к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они просили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.
С аналогичным призывом выступали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что динамика числа заразившихся коронавирусной инфекцией показывает, что россиянам рано успокаиваться, расслабляться и выходить на улицу.
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