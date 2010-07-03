Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Жителям России предстоит отработать с понедельник по среду, с 6 по 8 мая. При этом в среду, 8 мая, рабочий день сокращен на один час. Праздничные дни начнутся 9 мая и продлятся до 12 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что воздух в Москве и Подмосковье в День Победы прогреется до 15–18 градусов. По его словам, холодной погоды в столичном регионе 9 мая не ожидается.

В то же время он подчеркнул, что прогноз является предварительным. Его будут корректировать ежедневно.