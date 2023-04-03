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16:10

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Москва 24: представители власти расскажут о защите прав человека в Сети

Фото: depositphotos/Sonyachny

4 апреля, в Международный день интернета, в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная правам человека в цифровом пространстве.

О рисках нерегулируемой цифровизации и новых формах киберпреступности будут рассказывать:

  • советник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев;
  • член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

Смотрите прямую трансляцию 4 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществотехнологиипресс-конференция

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