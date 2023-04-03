16:10События
Москва 24: представители власти расскажут о защите прав человека в Сети
Фото: depositphotos/Sonyachny
4 апреля, в Международный день интернета, в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная правам человека в цифровом пространстве.
О рисках нерегулируемой цифровизации и новых формах киберпреступности будут рассказывать:
- советник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев;
- член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.
Смотрите прямую трансляцию 4 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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