За сутки в Москве выявили 909 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в столице зафиксировали 909 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 93 человека, вылечились 989 пациентов, скончались 8 граждан.

Всего в Москве с начала пандемии выявили 3 481 182 случая, выздоровели 3 286 540 пациентов, умерли 48 480 человек.

Ранее в столичном Депздраве сообщили, что ревакцинация от коронавируса возможна любым компонентом вакцины "Спутник V". В ведомстве пояснили, что в настоящее время у населения Москвы сформировался иммунитет к инфекции. Этого удалось достичь благодаря массовой вакцинации.



Вирусологи оценили возможность весеннего всплеска заболеваемости COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!