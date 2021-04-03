Телеведущий Баженов дал мастер-класс молодым журналистам

Фото: Максим Манюров
Телеведущий Тимофей Баженов провел мастер-класс для молодых журналистов, во время которого поделился секретами профессии.
По словам документалиста, специфика подобной работы требует значительной самоотдачи и повышенной ответственности.
"Не бойтесь задавать самые неудобные вопросы и стучаться в закрытые двери. Только упорство, труд и постоянное саморазвитие приведёт вас к вершинам профессии", – порекомендовал Баженов.
Журналист также рассказал, какими навыками должен обладать репортер и что необходимо для выживания и работы в экстремальных условиях. Баженов также заострил внимание на приемах эффективного управления аудиторией и способах избавиться от страха перед камерой.
Мастер-класс Тимофея Баженова был организован в рамках проекта "СПЕЦКОР" на базе городского Центра профессионального и карьерного развития для представителей студенческих СМИ.
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