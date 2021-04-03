Москвичей предупредили об опасной погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей Москвы и Московской области предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – заявили в Гидрометцентре России.

В Москве предупреждение действует с 21:00 воскресенья, 4 апреля, до 9:00 понедельника, 5 апреля. В Московской области оно вступит в силу уже с 21:00 субботы, 3 апреля, и продлится до 3:00 5 апреля.

По прогнозам синоптиков, 3 апреля в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь и до 8 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба.

