В Санкт-Петербурге почтили память погибших в теракте в метро

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В Троице-Измайловском соборе состоялась панихида, посвященная памяти погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел четыре года назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Также состоялась церемония возложения цветов к памятной табличке на станции метро "Технологический институт".
Как уточняется, панихиду организовали по просьбе родственников погибших.
"Мы будем помнить этот день и погибших людей. Терроризм – это страшно, с ним нужно бороться, расширять агентурную сеть, предупреждать угрозы", – сказал спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что поддержку семьям погибших и пострадавших в результате произошедшего оказывает город и метрополитен.
Теракт произошел 3 апреля 2017 года. По версии следствия, смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одно из них обезвредили, второе было приведено в действие в поезде между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".
Погибли 15 человек, 67 получили ранения различной степени.
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