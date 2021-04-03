В Санкт-Петербурге почтили память погибших в теракте в метро

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Троице-Измайловском соборе состоялась панихида, посвященная памяти погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел четыре года назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Также состоялась церемония возложения цветов к памятной табличке на станции метро "Технологический институт".

Как уточняется, панихиду организовали по просьбе родственников погибших.

"Мы будем помнить этот день и погибших людей. Терроризм – это страшно, с ним нужно бороться, расширять агентурную сеть, предупреждать угрозы", – сказал спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что поддержку семьям погибших и пострадавших в результате произошедшего оказывает город и метрополитен.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. По версии следствия, смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одно из них обезвредили, второе было приведено в действие в поезде между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Погибли 15 человек, 67 получили ранения различной степени.