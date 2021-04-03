"Техноград" запустит онлайн-курс по психологии для соискателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" запустит онлайн-курс для соискателей, посвященный психологическим аспектам поиска работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Новый онлайн-курс предназначен для тех, кто столкнулся с затянувшимися сроками трудоустройства и психологическим напряжением в этот период", – объяснил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Всего курс включает в себя шесть вебинаров. Первый из них посвятят ответу на вопрос, как перестать откладывать поиск подходящей вакансии и решиться на перемены. Продолжительность каждого занятия составит один час.
Занятия пройдут в период с 7 по 22 апреля, их проведет психолог центра развития карьеры "Технограда" Марина Коробова. Присоединиться можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.
В конце марта на базе "Технограда" запустили бесплатный образовательный марафон. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, комплекс вебинаров поможет слушателям наработать надпрофессиональные навыки – так называемые soft skills.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: