"Техноград" запустит онлайн-курс по психологии для соискателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" запустит онлайн-курс для соискателей, посвященный психологическим аспектам поиска работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новый онлайн-курс предназначен для тех, кто столкнулся с затянувшимися сроками трудоустройства и психологическим напряжением в этот период", – объяснил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Всего курс включает в себя шесть вебинаров. Первый из них посвятят ответу на вопрос, как перестать откладывать поиск подходящей вакансии и решиться на перемены. Продолжительность каждого занятия составит один час.

Занятия пройдут в период с 7 по 22 апреля, их проведет психолог центра развития карьеры "Технограда" Марина Коробова. Присоединиться можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.

В конце марта на базе "Технограда" запустили бесплатный образовательный марафон. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, комплекс вебинаров поможет слушателям наработать надпрофессиональные навыки – так называемые soft skills.

