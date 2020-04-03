Психотерапевт объяснила, как справиться со страхом из-за коронавируса

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Врач-психотерапевт Айна Громова заявила, что новости, связанные с ситуацией вокруг коронавируса, могут негативно отразиться на психике человека. По словам специалиста, возникает риск психической эпидемии, сообщают "Дни.ру".
"Сколько люди живут на свете, столько и существует одна закономерность – паника передается по цепочке. В какой-то момент она превращается в психическую эпидемию, которую всегда очень трудно контролировать", – обращает внимание психиатр.
По ее словам, справиться со стрессом можно, если не омрачать общую картину вокруг ситуации своими или чужими предположениями.
Кроме того, Громова напомнила о важности достоверных источников информации. "Человек, который транслирует информацию и продуцирует в окружающий мир высокий уровень напряжения, не в состоянии в этот же момент думать о собственном благополучии", – заверяет специалист.
В частности, подобному типу людей стоит оценить свои поступки, беречь силы, подумать о последствиях, отмечает врач.
"Сейчас важно сберечь свое эмоциональное состояние, не допустить развития стрессового расстройства, формирования зависимости", – заключила Громова.
Ранее иммунолог назвал причину проявления ложных симптомов коронавируса.
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