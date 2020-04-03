Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московской области выздоровели еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Их выписали из больниц после того, как был получен отрицательный тест на COVID-19.

"Общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье составляет 30 человек", – говорится в сообщении.

В настоящее время в Московской области выявлено 211 случая заболевания коронавирусом.

В Подмосковье подтверждено 43 новых случая заражения COVID-19

Также сообщалось, что на территории области на карантин было отправлено более 100 человек из-за мужчины с коронавирусом, который скрыл свой диагноз и пришел в поликлинику, где свободно передвигался по зданию.