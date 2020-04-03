Работающим удаленно родителям рекомендовали не прятаться от детей

17:40
Фото: depositphotos/OgorTishenko
Психологи рекомендовали родителям, работающим в удаленном режиме, не прятаться от детей. Даже в условиях вынужденной работы в дистанционном режиме важно уделять им достаточно внимания.
Кандидат психологических наук Вадим Мямлин посоветовал россиянам выделить для работы дома отдельное пространство, при этом объяснив детям важность соблюдения границ.
"Необходимо делать обговоренные паузы для родителей <...>, с ребенком в течение дня", – приводит ТАСС его слова.
По словам доктора психологических наук Елены Дозорцевой, в условиях работы на "удаленке" необходимо выстроить строгий распорядок дня. Также важно уведомлять ребенка обо всех делах, которые планируется делать. В частности, задания надо дать и ему, чтобы занять на какое-то время.
Также специалисты настоятельно рекомендуют обеспечить время для того, чтобы побыть наедине с собой.
Ранее психологи рассказали, как объяснить детям про самоизоляцию и коронавирус. Так, в первую очередь, по мнению специалистов, дети должны следовать всем предписаниям взрослых. Родители же, в свою очередь, должны объяснить им всю опасность, которую несет заражение вирусом.
Как объяснить ребенку, чем опасен коронавирус
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