Мурашко рассказал о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что каждого тяжелого пациента с коронавирусом в России консультируют специалисты федеральных медцентров, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что федеральные госучреждения взяли на себя нагрузку по консультированию специалистов всей страны.

Ранее Мурашко сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идет по достаточно благоприятному сценарию.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.