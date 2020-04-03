В Союзе виноделов РФ предостерегли от запрета продажи алкоголя из-за коронавируса

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Запрет на продажи алкоголя в России из-за коронавируса может стать причиной роста нелегальной продукции. Как считает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, запрещать продажу алкогольных напитков в стране нельзя, передает РИА Новости.

"С моей точки зрения, жесткие ограничения продажи алкоголя – это работа на пользу нелегальных бутлегеров", – подчеркнул Попович.

По его словам, в случае когда запрет вступит в силу, россияне будут покупать контрафактный алкоголь. Предложения продаж нелегального алкоголя были, есть и остаются, обратили внимание в Союзе виноделов РФ.

Недавно стало известно, что ограничения на продажу спиртного вступили в силу в Красноярском крае и Башкирии. Там спиртное не получится купить с 18:00 до 10:00.



За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек. Данные актуальны на пятницу, 3 апреля.