Джабраилов остается в больнице в Москве в удовлетворительном состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бизнесмен Умар Джабраилов остается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Состояние удовлетворительное, температура вечером 36,7, утром – 36,5", – сказали агентству в справочной института.

Накануне сообщалось, что Джабраилова доставили в больницу из номера гостиницы "Измайлово Альфа". Врачи оценивали его состояние как "относительно удовлетворительное".

В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Кремля. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечалось, что бизнесмен находился под воздействием наркотиков.

Позднее Джабраилова оштрафовали на 500 тысяч рублей и исключили из партии "Единая Россия". Обвиняемый признал свою вину.

