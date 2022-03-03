Блогер назвал способ отбелить зубы в домашних условиях

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Чтобы отбелить зубы в домашних условиях, достаточно всего три подручных ингредиента. Об этом рассказал один из пользователей Сети под ником creative_explained, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам мужчины, для этого потребуются киви, огурец и чайная ложка соды. Все это нужно положить в блендер и измельчить до пастообразного состояния. Полученное средство достаточно использовать два раза в неделю.

Автор рецепта объяснил положительный эффект данного способа полезными свойствами ингредиентов. Так, в киви содержится много кальция, а огурцы являются природным антисептиком.

Ранее стоматолог Дмитрий Богуславский рассказал, что неправильная чистка зубов может привести к кариесу, пародонтиту и повреждениям десен. По его словам, важно придерживаться правильной техники чистки зубов – в противном случае возможны повреждения, способные вызвать рецессию десны. Зубную щетку между тем следует менять в среднем раз в три месяца, отметил он.

