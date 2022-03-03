Дрессировщик Куклачев отреагировал на запрет выступления кошек из РФ на выставках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал запрет Международной федерации кошек (FIFE) участвовать животным из РФ на международных выставках.

Он отметил, что реагировать на ситуацию нужно спокойно.

"Понимаете, это бизнес, коммерция. И здесь в общем-то ограничения продолжаются. Европа просто сама себе стреляет в ногу, когда с газом начинает шутить и нефтью. И они потеряют больше, чем мы. Ну и у кошечек, у нас тут рынок большой", – сказал Куклачев Life.ru.

Он подчеркнул, что выступления с животными для него являются не бизнесом, а праздником. Куклачев напомнил, что в 1975 году покорил со своей кошкой весь мир, даже французская газета Le Figaro проявила любовь, несмотря на свою ненависть к СССР.

Ранее стало известно, что Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России принимать участие в международных выставках в связи с текущей ситуацией на Украине.

Кроме того, кошек, выведенных в России, нельзя будет регистрировать в родословной книге под эгидой FIFE. Данные ограничения будут действовать по меньшей мере до начала лета.

