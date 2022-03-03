Дрессировщик Куклачев отреагировал на запрет выступления кошек из РФ на выставках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал запрет Международной федерации кошек (FIFE) участвовать животным из РФ на международных выставках.
Он отметил, что реагировать на ситуацию нужно спокойно.
"Понимаете, это бизнес, коммерция. И здесь в общем-то ограничения продолжаются. Европа просто сама себе стреляет в ногу, когда с газом начинает шутить и нефтью. И они потеряют больше, чем мы. Ну и у кошечек, у нас тут рынок большой", – сказал Куклачев Life.ru.
Он подчеркнул, что выступления с животными для него являются не бизнесом, а праздником. Куклачев напомнил, что в 1975 году покорил со своей кошкой весь мир, даже французская газета Le Figaro проявила любовь, несмотря на свою ненависть к СССР.
Ранее стало известно, что Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России принимать участие в международных выставках в связи с текущей ситуацией на Украине.
Кроме того, кошек, выведенных в России, нельзя будет регистрировать в родословной книге под эгидой FIFE. Данные ограничения будут действовать по меньшей мере до начала лета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: