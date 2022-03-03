В Москве за сутки госпитализировали 337 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в Москве госпитализировали 337 человек с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
На ИВЛ находятся 300 пациентов. При этом выздоровели за сутки 4 694 человека. Всего число людей, переборовших инфекцию, возросло до 2 497 491.
За минувшие 24 часа выявлено 2 683 новых случая заражения вирусом, скончались 82 человека.
За последние сутки в России госпитализировали 10 620 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1 754 человека. Таким образом, количество госпитализаций снизилось на 9,6%.
Ранее Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по противоэпидемическим мерам с учетом снижения заболеваемости и распространения штамма "Омикрон". Они предусматривают только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.
Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19
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