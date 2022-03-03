В Москве за сутки госпитализировали 337 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в Москве госпитализировали 337 человек с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

На ИВЛ находятся 300 пациентов. При этом выздоровели за сутки 4 694 человека. Всего число людей, переборовших инфекцию, возросло до 2 497 491.

За минувшие 24 часа выявлено 2 683 новых случая заражения вирусом, скончались 82 человека.

За последние сутки в России госпитализировали 10 620 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1 754 человека. Таким образом, количество госпитализаций снизилось на 9,6%.

Ранее Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по противоэпидемическим мерам с учетом снижения заболеваемости и распространения штамма "Омикрон". Они предусматривают только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.

