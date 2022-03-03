Россияне рассказали, какие города планируют посетить в мартовские праздники

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В праздничные выходные – с 5 по 8 марта – россияне планируют посетить Москву и Санкт-Петербург. Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса по бронированию билетов Туту.ру сообщает РИА Новости.
На оформивших билеты в эти города приходится более четверти бронирований. Спросом также пользуются авиабилеты в Минеральные Воды, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Тюмень, Иркутск, Сургут и Уфу.
"Среди железнодорожных направлений аналитики отмечают востребованность Москвы и Санкт-Петербурга, куда россияне оформили почти 40% билетов. Далее по популярности следуют Краснодар и Ростов-на-Дону, это еще 5% спроса", – говорится в сообщении.
В топ-10 городов, куда россияне чаще всего покупали железнодорожные билеты на мартовские праздники, входят Екатеринбург, Нижний Новгород, Тула, Сочи, Воронеж и Тюмень.
Ранее сообщалось, что Москва стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в категории "Лидер делового туризма", а лучшим межрегиональным туристическим проектом в 2021 году стал проект Москвы и Санкт-Петербурга "Два города – миллион впечатлений".
Москва стала лауреатом туристической премии Russian Travel Awards 2021
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