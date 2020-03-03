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Общество

18:13

Лосиху Дину выпустили в естественную среду обитания с биостанции "Лосиного острова"

общество животные

Фото: vk.com/pomogi_segodnya

В национальном парке "Лосиный остров" выпустили с биостанции в естественную среду обитания лосиху Дину.

"3 марта в естественную среду обитания отправилась питомица "Лосиной биостанции" лосиха Дина. Выпуск состоялся в День дикой природы", – рассказали в пресс-службе нацпарка.

Отмечается, что для Дины был оформлен так называемый паспорт здоровья, в который внесли данные о животном, его параметрах, примерном возрасте, а также результаты анализов. Бирку с номером этого файла разместили на ухе лосихи.

Известно, что лосиха Дина осталась без попечения матери в раннем возрасте. Лосенок был доставлен на биостанцию, где зверя удалось выкормить и выходить.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились на свет детеныши гривистого волка. Отмечалось, что игривые и любознательные волчата опасаются отходить далеко от родителей. В настоящее время специалисты уже осмотрели малышей и сделали им прививки.

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