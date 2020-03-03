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Общество

17:57

Юрий Лоза раскритиковал участников "Евровидения" от России

общество культура

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Певец Юрий Лоза прокомментировал выдвижение группы Little Big в качестве участника "Евровидения" от России. Исполнитель не разделил всеобщей радости по данному поводу, сообщает портал "Дни.ру".

Лоза выразил непонимание того, как россияне могут болеть за группу, название которой априори не может считаться русским.

"Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big? Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу", – отметил Лоза.

Лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр, напротив, пообещал посмотреть "Евровидение-2020" из-за участия в нем группы Little Big. Он добавил, что полностью поддерживает данную кандидатуру, отметив, что группа будет в любом случае выглядеть достойно, даже если они не смогут одержать победу в конкурсе.

Накануне было объявлено, что группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". Музыкальный конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Группа Little Big основана в 2013 году, играет в стилях панк, поп и рейв. Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube, к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.

Little Big в ближайшие дни представит песню, с которой поедет на "Евровидение-2020

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