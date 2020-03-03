Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий

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Роскачество проверило губные помады 20 торговых марков, среди которых были как отечественные, так и зарубежные бренды, сообщают в ведомстве.

В ходе экспертизы специалисты не обнаружили грубых нарушений производства, таких как наличие грибов, кишечной и синегнойной палочек, золотистого стафилококка или энтеробактерий. В то же время в помадах девяти компаний нашли никель и кадмий, которых не должно быть в производственном сырье.

Губные помады шести брендов имели негерметичные упаковки. Кроме того, пять торговых марок не прошли проверку на изменение температур. Двенадцать брендов имели нарушения, связанные с цветовым индикатором губной помады.

Ранее специалисты рассказали о преимуществах "умных" колонок, однако предостерегли от опасности утечки конфиденциальных данных.

Эксперты Роскачества недавно проверили и муку для приготовления блинов 13 российских марок. Ни один образец не признали потенциально опасным для потребителей.