В Первомайском установили карантин по бешенству

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Карантин по бешенству, установленный на территории поселения Первомайского в ТиНАО до 2 мая, предусматривает запрет на проведение выставок и продажу кошек и собак. Распоряжение, которое подписал Сергей Собянин, опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

В документе уточняется, что карантин установлен в связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного.

Запрещается вывоз домашних животных за пределы поселения. Комитет ветеринарии Москвы будет контролировать соблюдение карантина и выполнение мероприятий по ликвидации очага бешенства.

Ранее сообщалось, что за последние годы число зарегистрированных случаев заразных заболеваний у животных в столице сократилось втрое. По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, с 2015 по 2017 годы количество зарегистрированных случаев заболевания животных заразными болезнями снизилось с 33 до 12. Столичные ветеринары зарегистрировали гораздо меньше случаев заболевания бешенством.