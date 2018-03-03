"Нелюбовь" Звягинцева получила кинопремию "Сезар"

Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получил 3 марта французскую кинопремию "Сезар", передает ТАСС.

Российская лента победила в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Это первая награда среди российских картин этой французской премией.

Звягинцев не был на церемонии, потому что находится в США, где его фильм номинирован на "Оскар". Статуэтку принял представитель прокатной фирмы Pyramide films.

Конкуренцию российскому фильму в Париже составляли британская лента "Дюнкерк", американская "Ла-Ла Ленд", шведская "Квадрат".