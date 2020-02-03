В Екатеринбургской епархии возмутились автономерам с кодом 666

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В Екатеринбургской епархии возмутились введению в Свердловской области госномеров на автомобили с кодом 666, сообщает "Газета.ру". Ранее в регионе действовали лишь коды 66 и 96.
Трехзначный код появится в области после того, как в приказ МВД "О государственных регистрационных знаках транспортных средств" по инициативе ведомства введут изменения.
"Они плохо подумали прежде, чем такое предлагать. Этот проект вызывает лишь улыбку, потому что даже на уровне проекта его инициаторы не смогли нормально подготовить изменения. Как они могут не придать этому значение", – заявил секретарь совета игумен Вениамин Райников.
По его словам, прежде, чем выходить с инициативами, "надо советоваться, как указано в Священном Писании".
В христианстве число 666 считается "числом зверя". Три шестерки часто используются как элемент сатанинской атрибутики.
МВД подготовило проект приказа, в котором подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2–9. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с цифры 1 или 7. Это правило изменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Например, в столице госномера можно будет выдавать с кодом 497, 677 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616, Омской области – 555, в Свердловской области – 666 и так далее.
Впервые с нехваткой госномеров в Москве столкнулись в 1998 году, когда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. В 2002 году появился код 97, а в 2005 году – 177. В 2007 году предлагали также добавить еще один символ, но идею не поддержали в МВД. В 2010–2012 годах в ГИБДД предлагали и вовсе отказаться от номера региона, но инициативу в жизнь так и не воплотили.
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