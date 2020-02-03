Интернет и отдых предложили включить в прожиточный минимум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социолог призвал к включению в прожиточный минимум интернета и отдыха. Об этом сообщает ИА "НСН".

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров заявил, что в прожиточный минимум необходимо включать минимальные стандарты достойной жизни, существующие в Евросоюзе. Это нужно сделать потому, что Россия является частью цивилизованного мира.

В частности, Федоров призвал к тому, чтобы включить в данный показатель доступ в Сеть и отдых.

"А почему бы нет? Почему бы не включить сюда и билеты на культурно-массовые мероприятия, отдых в пансионате, питание вне дома? Работающий человек должен иметь возможность развиваться", – заявил социолог.

Ранее Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума. В ведомстве заявляли, что многие продукты в магазинах в последнее время подешевели, так что сумму можно уменьшить с 11 тысяч 185 рублей до 10 тысяч 609 рублей.