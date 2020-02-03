В Красноярском крае рассказали о школе, где учителя работают в туалете

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"
Заместитель министра образования Красноярского края Роман Шорохов рассказал, что в регионе функционирует школа, в которой учителя работают в туалете. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что речь идет об образовательном учреждении в городе Иланском. По информации ряда СМИ, школа нуждается в капитальном ремонте или строительстве нового здания.
"С 2018 года такие стесненные условия в этой школе. С 1 сентября корпус основного здания был приостановлен в связи с аварийной ситуацией в конструкциях. В 2019 году приступили к выполнению работ по капитальному ремонту, но в ходе работ вынуждены были их приостановить, поскольку вскрылись дополнительные дефекты здания", – рассказал Шорохов.
По его словам, стесненные условия являются вынужденной мерой. Замминистра образования Красноярского края пояснил, что проект действительно предполагал возведение места общего пользования в помещении, где сейчас располагаются учителя. Он поспешил добавить, что по назначению уборная никогда не использовалась, там располагался школьный архив.
Уточняется, что для преподавателей было организовано временное рабочее место в этом помещении после того, как был выведен из эксплуатации основной блок. В подобном "кабинете" предусмотрены вентиляция, окно и освещение.
В заключение Шорохов заявил, что за ближайшие два года данная проблема будет устранена.
Ранее в департаменте образования Москвы опровергли закрытие школ на карантин из-за большого числа заболевших учеников. В Депобре уточнили, что классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Там обратили внимание, что это является стандартной ситуацией для зимы.
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