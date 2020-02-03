Назначен новый директор Гидрометцентра России

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Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ. Ранее он занимал должность заместителя директора учреждения, сообщает "Интерфакс".

Экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал Борща лучшим гидрологом-прогнозистом в стране. По его словам, новый руководитель проработал в Гидрометцентр 35 лет.

Сам Вильфанд перестает исполнять обязанности директора учреждения и вновь становится его научным руководителем.

Гидрометцентр России является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.