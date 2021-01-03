Еще 6 114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 6 114 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 6 114 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923. Подтвержден 3 851 новый случай заражения и скончались 77 пациентов", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

Всего в РФ зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.

