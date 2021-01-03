Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. К вечеру в столице столбики термометров могут опуститься до -5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Накануне в столице и Подмосковье выпало от 6 до 10 миллиметров осадков, что составляет около 24% месячной нормы осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода придет в столицу с понедельника. По его словам, 4 января произойдет уверенное понижение температуры – ночью будет минус 2–7, днем – от 0 до минус 5 градусов.

Во вторник, 5 января, ожидается 4–9 градусов мороза ночью и минус 2-7 градусов днем. В среду и четверг ночью будет от 5 до 10 градусов мороза, а днем – минус 3-8.

До этого стало известно, что 2020 год для столицы оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Как отметил научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, рекорд 2020 года обусловлен почти бесснежной зимой.

