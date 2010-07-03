Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное курению электронных сигарет и реакции потребителей на возможное ограничение их использования.
Согласно результатам опроса, больше половины (53%) россиян не готовы отказаться от электронных сигарет. А каждый десятый (13%) заявил, что в этом случае вернется к курению обычных сигарет.
Кроме того, 59% курящих считают, что вейпы не следует приравнивать к курению табака. Они высказались за урегулирование продажи и потребления электронных сигарет отдельным способом. При этом 84% респондентов полностью поддержали запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним людям.
Согласно данным ВЦИОМ, 27% россиян периодически используют табачную или никотиновую продукцию. Около половины респондентов заявили, что переход на электронные сигареты совершили из-за меньше вреда для организма и отсутствия неприятного запаха на одежде. При этом 25% россиян перешли на электронные сигареты для дальнейшего полного отказа от курения.
Ранее правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Предполагается, что антитабачная концепция позволит снизить уровень потребления табака в стране до 21% взрослыми и до 1% – среди несовершеннолетних.
Сократить спрос на табак планируется с помощью внедрения программ укрепления здоровья на рабочем месте, ужесточения требований к упаковке и маркировке, а также применения ценовых и налоговых мер. Повышенное внимание будет уделено борьбе с незаконным оборотом и производством табачной продукции.
В 2013 году в силу на всей территории России вступил антитабачный закон. Он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях.
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