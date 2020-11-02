Москва онлайн: журналист Иван Громов расскажет, как создать популярный подкаст

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В "Ночь искусств", 3 ноября, состоится встреча с руководителем центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иваном Громовым. Тема беседы – "Запускаем свой подкаст: что делать, когда не можешь молчать".

Слушатели узнают, как создать свой подкаст, почему стоит это сделать, какие темы лучше обсуждать, чтобы проект стал популярным.

Смотрите прямую трансляцию 3 ноября в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.