Эколог рассказал о неожиданных плюсах пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Пандемия коронавируса позитивно повлияла на отношение россиян к окружающей среде, заявил в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.
"Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле", – отметил эксперт.
Он также подчеркнул важность момента, при котором человек имеет маленький кусочек земли, о котором он заботится. По словам Пукалова, это формирует другое отношение к окружающей природе.
"Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало", – сказал эколог.
В то же время Пукалов отметил и негативное влияние пандемии коронавируса на окружающую среду. В частности, из-за наступившего COVID-19 в природу выбрасывается огромное количество масок, санитайзеров и полиэтиленовых упаковок. И все же, по словам эколога, позитивный эффект для экологии от пандемии перевешивает этот негативный момент.
С 15 по 16 сентября в России состоится Всероссийский экологический диктант. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, который отмечается 15 ноября. Диктант нацелен на формирование экологической культуры россиян.
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