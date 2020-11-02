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Общество

09:18

Эколог рассказал о неожиданных плюсах пандемии

общество экология

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пандемия коронавируса позитивно повлияла на отношение россиян к окружающей среде, заявил в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле", – отметил эксперт.

Он также подчеркнул важность момента, при котором человек имеет маленький кусочек земли, о котором он заботится. По словам Пукалова, это формирует другое отношение к окружающей природе.

"Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало", – сказал эколог.

В то же время Пукалов отметил и негативное влияние пандемии коронавируса на окружающую среду. В частности, из-за наступившего COVID-19 в природу выбрасывается огромное количество масок, санитайзеров и полиэтиленовых упаковок. И все же, по словам эколога, позитивный эффект для экологии от пандемии перевешивает этот негативный момент.

С 15 по 16 сентября в России состоится Всероссийский экологический диктант. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, который отмечается 15 ноября. Диктант нацелен на формирование экологической культуры россиян.

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