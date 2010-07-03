Эксперты назвали новые качества мужчин XXI века

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Современные мужчины готовы заниматься домашним хозяйством и проводить больше времени со своей семьей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы, больше четверти мужчин в России согласны заниматься домашним хозяйством, если жена сможет обеспечивать семью. Эксперты отмечают, что брак, основанный на экономической зависимости женщины и разделении труда, отходит в прошлое.
"Классическая схема – жена работает в семье, а муж для этой семьи зарабатывает. Сейчас женщины могут самостоятельно обеспечить не только себя, но и своего ребенка. А это привело к смене приоритетов", – считает семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.
При этом отличительной чертой поведения современных мужчин является позднее распределение социальных ролей. Это заметно по более позднему вступлению в брак и жизни с родителями даже после устройства на работу. Психологи уточняют, что от мужчин общество по-прежнему требует "предельно маскулинного" поведения.
Ранее психолог Александр Шахов назвал главную мужскую обязанность в отношениях – формирование безопасной среды для женщины. По мнению специалиста, женщины понимают термин "безопасность" шире, чем мужчины. Есть несколько мужских поступков, которые вредят женскому чувству защищенности. Главный из которых – обман. Если партнер не держит обещания, у женщин может копиться тревога. Вследствие этого возможны претензии, скандалы и истерики.
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