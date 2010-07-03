Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:23

Эксперты назвали новые качества мужчин XXI века

общество

Фото: depositphotos/belchonock

Современные мужчины готовы заниматься домашним хозяйством и проводить больше времени со своей семьей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы, больше четверти мужчин в России согласны заниматься домашним хозяйством, если жена сможет обеспечивать семью. Эксперты отмечают, что брак, основанный на экономической зависимости женщины и разделении труда, отходит в прошлое.

"Классическая схема – жена работает в семье, а муж для этой семьи зарабатывает. Сейчас женщины могут самостоятельно обеспечить не только себя, но и своего ребенка. А это привело к смене приоритетов", – считает семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.

При этом отличительной чертой поведения современных мужчин является позднее распределение социальных ролей. Это заметно по более позднему вступлению в брак и жизни с родителями даже после устройства на работу. Психологи уточняют, что от мужчин общество по-прежнему требует "предельно маскулинного" поведения.

Ранее психолог Александр Шахов назвал главную мужскую обязанность в отношениях – формирование безопасной среды для женщины. По мнению специалиста, женщины понимают термин "безопасность" шире, чем мужчины. Есть несколько мужских поступков, которые вредят женскому чувству защищенности. Главный из которых – обман. Если партнер не держит обещания, у женщин может копиться тревога. Вследствие этого возможны претензии, скандалы и истерики.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика