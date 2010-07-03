Россиянин подал в суд на Apple за "доведение до гомосексуализма"

Житель Москвы потребовал миллион рублей от компании Apple в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает "Говорит Москва".
В заявлении истца говорится, что мужчина несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из AppStore. Летом 2019 года неизвестные зачислили на кошелек мужчины 69 GayCoins. Зачисление сопровождалось сообщением: "Don’t blame until you do that" ("Не осуждай, пока не попробуешь").
Истец заявил, что попытался прислушаться к этому совету и "погряз в однополых отношениях". По его словам, после этого случая его жизнь изменилась к худшему. Пострадавший считает, что это Apple подтолкнула его к гомосексуализму, а перемены в жизни принесли "нравственные страдания и душевный вред".
На сайте Пресненского районного суда сказано, что дело готовится к рассмотрению.
В июле этого года СК возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников соцзащиты в Москве, когда выяснилось, что пара мужчин воспитывает двух усыновленных мальчиков.
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