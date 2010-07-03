Девушка испортила показ Chanel, выбежав на подиум

Самозванка едва не сорвала показ Chanel на парижской Неделе моды. Одна из зрительниц в шляпке забралась на подиум и присоединилась к дефиле. Девушка сумела обмануть охрану, но американская супермодель Джиджи Хадид вывела самозванку из зала. Позже выяснилось, что на показ пробралась известная блогерша – комик.

Звездой подиума в Париже стала Светлана Ходченкова. Она участвовала в дефиле косметического бренда. Ее нарядили в модное мини-платье с графическим принтом, зачесали волосы в тугой узел, ярко накрасили глаза и губы. Подробнее – в сюжете.