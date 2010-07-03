Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter

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Сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

"Есть сбой в работе Twitter", – сообщается на сайте.

По имеющимся данным, проблемы в работе соцсети появились в 4:14 по московскому времени.

Отмечается, что наибольшее количество сбоев зафиксировано в Японии и США. Также на работу Twitter пожаловались пользователи из Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран. В России со сбоями столкнулись москвичи.

Уточняется, что около 60% пользователей пожаловались на работу сайта соцсети. Еще четверть опрошенных сообщили о проблемах работы мобильных приложений на устройствах Apple, а 13% не смогли войти в свои аккаунты.

Ранее сбои произошли в работе Facebook и Instagram. Большинство пользователей жаловались на проблемы с новостной лентой.