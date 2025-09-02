Телеканал Москва 24 покажет спецреп "Коммунальные войны"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Телеканал Москва 24 покажет специальный репортаж "Коммунальные войны".

Москва – один из самых благоустроенных городов мира. Но почему же здесь так сложно найти управдома, которым все будут довольны? Как УК превращает дома в руины и наживается на жильцах? Какие лазейки они используют, чтобы вымогать деньги?

Если в советское время всем занимались государственные ЖЭКи – жилищно-эксплуатационные конторы, то в начале 2000-х, после жилищной реформы, появились частные управляющие компании, которые должны были принести эффективность и качественный сервис.

Какие требования есть к управляющим компаниям сегодня? Чем отличается УК от формата ТСЖ – что выгоднее? И действительно ли в Москве дорогая коммуналка?

Смотрите премьеру – "Специальный репортаж. Коммунальные войны" 3 сентября в 14:30 на телеканале Москва 24. Повтор в 21:30.