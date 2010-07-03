Лекции, фехтование и танцы. Чем заняться в рамках "Здоровой Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские парки и зоны отдыха приглашают в гости всех, кто хочет провести время с пользой и найти новых друзей. С утра до вечера около 13 павильонов "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха проводят мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, уроки спортивных единоборств, танцы и многое другое. Занятия бесплатны и не требуют предварительной записи.

Ландшафтный парк "Митино" приглашает посетить лекцию "Особенности питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом". Ее проведет Анна Базолина во вторник, 3 сентября, с 12:30 до 14:30. Вечером пройдет урок йоги с Татьяной Коваленко. В среду с 9 до 10 утра состоится зарядка от дворца творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова". Психолог Ольга Колотова проведет консультацию "Счастливая семья".

В парке "Садовники" во вторник пройдет занятие по фехтованию для детей, его проведет спортивный клуб "Сибирский Барс". Затем состоится консультация с психологом Анной Полестеровой на тему "Бесконфликтное общение". Утро среды будет отведено под функциональную тренировку. Занятие направлено на развитие основных групп мышц и приведение в хорошую физическую форму. С 18:00 до 19:00 состоится открытый урок по брейк-дансу.

Парк Олимпийской деревни подготовил множество интересных мероприятий. Во вторник пройдут занятия по йоге, функциональному тренингу и цигуну. Эдуард Ковалев прочитает лекцию "Основы, составляющие ЗОЖ: физическая активность".

Парк "Ангарские пруды" приглашает москвичей на лекцию психолога Светланы Егоровой "Пути повышения стрессоустойчивости", которая пройдет во вторник с 16:00 до 18:00. В среду все желающие могут посетить фитнес на основе карате с Джоном Ташбаевым и занятие Interval+stretch.

Для жителей Зеленограда зона отдыха "Площадь Юности" приготовила массу увлекательных занятий. Во вторник утром пройдет открытый урок Belly Dance. Вечером школа карате приглашает на тренировку по кабудо. В среду состоятся уроки по соло-латине и зумбе.

В 13 парках и зонах отдыха недалеко от павильонов "Здоровая Москва" ежедневно с 16:00 до 18:00 проходят консультации психологов, посвященные различным темам. А после лекции любой желающий может подойти и задать интересующий его вопрос тет-а-тет.

В павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно получить консультации врачей, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований. Более 40 павильонов работают в парках и зонах отдыха с 26 июня.

