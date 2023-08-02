Москва 24: специалисты расскажут, какой должна быть школьная форма в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

4 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная разработке национального стандарта на школьную форму.

Об основных требованиях к качеству школьной формы расскажут:



заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;

руководитель Росстандарта Антон Шалаев;

первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова;

руководитель Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов.

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Смотрите прямую трансляцию 4 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.