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17:35

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Москва 24: специалисты расскажут, какой должна быть школьная форма в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

4 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная разработке национального стандарта на школьную форму.

Об основных требованиях к качеству школьной формы расскажут:

  • заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;
  • руководитель Росстандарта Антон Шалаев;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
  • директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова;
  • руководитель Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов.

Смотрите прямую трансляцию 4 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
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