17:35События
Москва 24: специалисты расскажут, какой должна быть школьная форма в России
Фото: Москва 24/Александр Авилов
4 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная разработке национального стандарта на школьную форму.
Об основных требованиях к качеству школьной формы расскажут:
- заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;
- руководитель Росстандарта Антон Шалаев;
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
- директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова;
- руководитель Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов.
Смотрите прямую трансляцию 4 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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