Организаторы незаконных митингов сознательно идут на провокацию – Высоцкий

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Организаторы несанкционированных митингов действуют с целью разжигания конфликта людей с полицией и не имеют отношения к выборам, считает актер театра и кино Никита Высоцкий.

Несогласованные митинги он назвал провокацией. По его мнению, они не имеют отношения к заявленным целям – к подписям о допуске людей на выборы.

"Ситуация не имеет отношения к выборам вообще. Это провокация и желание подменить одну проблему другой – столкнуть людей с ОМОНом и получить кучу переломанных голов и рук, а также множество задержаний. И все это ради красивой картинки о жестоких расправах над свободой в Москве. Подставлять людей, сознательно выводя их на конфликт с полицией, – это экстремизм. Это нехорошо", – цитирует Агентство "Москва" директора государственного музея Владимира Высоцкого.

Актер также заявил, что несанкционированными митингами и беспорядками организаторы хотят оправдать нарушения на выборах, даже если они есть.

"Организаторы несанкционированных митингов считают, что большое количество пострадавших и побитых дает возможность пробудить гражданское общество. И в итоге они сознательно идут на провокацию и подставляют обычных людей", – добавил он. При этом он подчеркнул, что полиции также стоит вести себя на митингах сдержанно, поскольку, кроме провокаторов, там есть и обычные граждане.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. Ее поводом стало то, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи умерших москвичей. При этом они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные митинги.

После несогласованного митинга были возбуждены три уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти и дело по статье о массовых беспорядках. За это грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы задержали 1074 человека. Позднее полиция предостерегла москвичей и гостей города от участия в несанкционированной акции, запланированной в столице на 3 августа. Для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого необходимые меры.

Отмечается, что оппозиции несколько раз предлагали сделать согласованный митинг, однако они отказывались.