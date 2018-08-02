В Мосгордуме поддержали идею о продаже алкоголя в интернете

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов поддержал инициативу минфина РФ о легализации продажи алкоголя в интернете с 2019 года. Об этом передает Агентство "Москва".

"Мы движемся к упорядочиванию тех проблемных вопросов, которые у нас существуют. Это тоже один из таких шагов, который с одной стороны сохраняет интернет-бизнес, а с другой стороны – упорядочивает его. Я думаю, что шаг хороший, но надо еще в дальнейшем работать над этим", – пояснил Герасимов.

Он также пояснил, что нововведение не увеличит объем потребления алкоголя среди молодежи.

"На молодежи это не отразится, потому что спиртные напитки можно приобрести и в магазинах. Помимо этого, стоимость алкоголя в интернете будет дороже", – подчеркнул он.

Ранее минфин подготовил законопроект о том, чтобы продажа алкоголя в интернете с 2019 года стала легальной. Согласно проекту, со следующего года в Сети разрешат продавать пиво, сидр, медовуху, тихие и игристые вина российского производства.