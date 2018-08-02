Суд в России впервые оправдал не явившегося на службу призывника

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Волгодонский районный суд Ростовской области впервые в стране оправдал призывника, не явившегося на место альтернативной государственной службы.
В мае 2017 года Константин Титов должен был явиться в дом престарелых "Эдип" в Энгельсе для прохождения службы. Когда выяснилось, что работодатель не предоставляет жилья, Титов никуда не поехал, а обратился в суд, но проиграл дело. Военкомат передал документы призывника в Следственный комитет, чтобы возбудить дело об уклонении от службы, сообщает "Коммерсант".
Однако Волгодонский районный суд оправдал Титова. В решении суда говорится, что военкомат должен был выдать призывнику новые документы и предписание, а "Эдип" предоставить общежитие. Кроме того, суд не нашел умысла в действиях Титова по отсрочке начала службы.
Как сообщалось ранее, военнослужащий запаса сможет дослужиться до полковника, оставаясь "на гражданке". Планируется создать при военкоматах специальные аттестационные комиссии, которые будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны.
Приказ министра обороны "О порядке проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных сил РФ" уже действует. Всех офицеров запаса разделят на две категории – приписанных к воинской части и состоящих на общем учете в военкомате.
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