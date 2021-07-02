Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:02

Главная / Новости /

Психолог оценил перформанс москвички, которая прогулялась по улице в костюме QR-кода

Полный QR: зачем москвичка решила прогуляться по улицам города в костюме кода
общество эксклюзив

Фото: скриншот видео tiktok.com/@flatballrussia

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко прокомментировала Москве 24 перформанс девушки, которая прогулялась в центре столицы в костюме QR-кода.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы заметили девушку, которая решила устроить перформанс и, надев квадратный каркас, обтянутый тканью с изображением QR-кода, прогулялась на Патриарших прудах. На высоких каблуках она танцевала возле одного из столичных заведений.

"Надо понимать четкие мотивы этой женщины, но нам остается только догадываться и рассуждать. Вообще, когда мы что-то делаем для других (имеется в виду для развлечения других. – Прим. ред.), мы в первую очередь делаем это для себя, то есть мы удовлетворяем какую-то свою потребность", – сказала психолог.

В любом случае пусть они веселые, безобидные, но это протестные реакции, чтобы привлечь внимание к себе, к ситуации, чтобы это пообсуждали. Это может быть исключительно ее индивидуальным решением, чтобы выразить свое отношение, настроение в такой творческой форме.
Лариса Овчаренко
психолог

Вместе с тем, возможно, девушка хотела сказать, что она сама теперь QR-код и ей открыты все двери, предположила специалист.

Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Посещать заведения общепита могут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки не принимаются – только QR-код. Пройти ПЦР-тестирование надо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к ЕМИАС.

При входе в заведение общественного питания проверяющий сотрудник должен отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода, инициалы посетителя, дата его рождения и последние цифры номера паспорта.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать