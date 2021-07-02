Психолог оценил перформанс москвички, которая прогулялась по улице в костюме QR-кода

Фото: скриншот видео tiktok.com/@flatballrussia
Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко прокомментировала Москве 24 перформанс девушки, которая прогулялась в центре столицы в костюме QR-кода.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы заметили девушку, которая решила устроить перформанс и, надев квадратный каркас, обтянутый тканью с изображением QR-кода, прогулялась на Патриарших прудах. На высоких каблуках она танцевала возле одного из столичных заведений.
"Надо понимать четкие мотивы этой женщины, но нам остается только догадываться и рассуждать. Вообще, когда мы что-то делаем для других (имеется в виду для развлечения других. – Прим. ред.), мы в первую очередь делаем это для себя, то есть мы удовлетворяем какую-то свою потребность", – сказала психолог.
Вместе с тем, возможно, девушка хотела сказать, что она сама теперь QR-код и ей открыты все двери, предположила специалист.
Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.
Посещать заведения общепита могут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки не принимаются – только QR-код. Пройти ПЦР-тестирование надо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к ЕМИАС.
При входе в заведение общественного питания проверяющий сотрудник должен отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода, инициалы посетителя, дата его рождения и последние цифры номера паспорта.
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