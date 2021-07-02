В Москве выявлено 6 893 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за сутки выявили 6 893 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 719 человек, на ИВЛ находятся 711 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В городе выздоровел еще 6 271 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 170 924", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в столице скончались 112 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус. В Оперативном штабе напомнили, что для борьбы с пандемией необходима вакцинация.

За последние сутки в России подтвердили 23 218 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 066 из них.

Ранее Сергей Собянин заявил, что победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун. По его словам, альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусом не существует. Другие меры лишь временные, считает мэр.

Градоначальник добавил, что прививки нужно делать как можно скорее, в противном случае придется уйти в локдаун и все закрыть.