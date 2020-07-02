Гроза надвигается на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гроза с ливнем и сильными порывами ветра ожидается в Москве до 22:00, сообщает столичное управление МЧС РФ.

Ожидается, что скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду. В связи с этим в МЧС порекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, автомобили стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также в МЧС посоветовали москвичам укрываться от непогоды в капитальных строениях, а также избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

3 июля в столичный регион также придет грозовой фронт с усиленными порывами ветра. В связи с этим в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

Что касается погоды в столичном регионе в выходные, то температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, поднимется до плюс 28 градусов. В ночь на 4 июля возможен интенсивный дождь.

По мнению специалистов центра погоды "Фобос", в июле температура воздуха будет выше климатической нормы на 1–2 градуса. Ожидается, что столбики термометров в среднем будут останавливаться на показателях 23–28 градусов тепла. Кроме того, за июль в столичном регионе выпадет около 70% месячной нормы осадков (60 миллиметров).