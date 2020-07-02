В МГИК поблагодарили наблюдателей за работу в ходе голосования

13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут поблагодарил общественных наблюдателей за работу в ходе голосования по поправкам в Конституцию.
Он отметил, что в день их присутствовало более 17 тысяч. Реут уточнил, что это в среднем по пять человек на каждый участок.
"Работала группа разбора в Общественном штабе, осуществлялось видеонаблюдение. Это нам помогло в режиме реального времени очень оперативно снять многие конфликтные ситуации и превентивно сработать, предотвратив большое количество провокаций и потенциальных возможностей нарушений закона", – приводит слова Реута Агентство "Москва".
Также зампредседателя МГИК отметил качественную работу Общественного штаба и корпуса наблюдателей.
Как рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов, в ходе голосования в столице нарушений санитарной безопасности не зафиксировали.
Итоговая явка на голосование составила 65%. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, 77,92% проголосовали за поправки в Конституцию. Против высказались 21,27% участников голосования.
В Москве волеизъявление совершило более 4 миллионов человек. Итоговая явка на голосование в столице составила 55,93%. Из проголосовавших горожан более 2,8 миллиона человек поддержало поправки в Конституцию.
Голосование проводилось в период с 25 июня по 1 июля. Для электронного волеизъявления был установлен иной дедлайн – 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.
ЦИК обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
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