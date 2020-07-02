Донорами плазмы для больных COVID-19 стало более 1 450 человек в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столице свыше 1 450 человек, которые переболели коронавирусной инфекцией, стали донорами плазмы с антителами к COVID-19. При этом из них 161 донор сдал плазму повторно, приводит Агентство "Москва" заявление заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
"В столице 1 451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходило снова и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз", – поделилась Ракова.
По ее словам, плазму используют в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии.
Заместитель мэра обращает внимание, что для всех желающих стать донорами плазмы после COVID-19 действует горячая линия +7 (495) 870-45-16. Она работает каждый день с 9:00 до 19:00.
Москвичи могут записаться в Центр крови имени Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Городскую клиническую больницу № 52, а также в Городскую клиническую больницу имени Кончаловского.
Также на сайте департамента здравоохранения запустили анкету донора. Она нужна для того чтобы горожанам не требовалось тратить время на поездку в пункт сдачи крови. В результате можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест.
Сдать кровь могут лица от 18 до 55 лет, которые уже переболели COVID-19, а также не имеют хронических заболеваний и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты B и С.
До этого Сергей Собянин заявил, что решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным. Мэр Москвы отметил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса.
За последние сутки еще 1 796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствия у человека COVID-19, после лечения врачи проводят специальные исследования.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 10,8 млн
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