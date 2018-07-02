Cамые яркие участники шоу "Ночь" прошедшей недели

Скриншот телеканала Москва 24

Каждый день в прямом эфире телеканала Москвы 24 все желающие могут стать участниками шоу "Ночь" и заработать на своем таланте. Главное – понравиться зрителям, которые выбирают победителя прямо во время выступления. По правилам шоу, от количества лайков и дислайков зависит сумма выигрыша или проигрыша участника. Максимальную сумму проигрыша артист выбирает сам перед выступлением.

Портал Москва 24 сделал подборку самых ярких выступлений шоу "Ночь".

Темнокожий гость из Франции – Veeno le Celebre исполнил песню в современном музыкальном стиле R&B.

Шоу "Ночь": Veeno le Celebre



София Ангел появилась на сцене телеканала в весьма неангельском обличии. Девушка без комплексов набрала 1111 дислайков и проиграла 1111 рублей.

Шоу "Ночь": София Ангел



Марина Король назвала себя "главной конкуренткой Киркорова" и смогла завоевать симпатию зала.

Шоу "Ночь": Марина Король



Андрей Окладников в кислотном пиджаке исполнил песню "Я иду за баблом", однако "на бабло" он напрыгать не смог.

Шоу "Ночь": Андрей Окладников



Бандит из советских мультфильмов, именуемый "снами социопата" сразу же ушел в минус и потерял поставленные 5 тысяч рублей меньше, чем за минуту.

Шоу "Ночь": сны социопата



Владимир Павлов исполнил на гармошке веселые частушки.

Шоу "Ночь": Владимир Павлов



Алексей Молянов в костюме теодора выступил с традиционным каталонским танцем.

Шоу "Ночь": Алексей Молянов



Константин Лоскутов спел под гитару и набрал максимальное количество лайков среди всех участников шоу "Ночь".